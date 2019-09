Una donna al volante di un’auto Audi Q7 ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, alle ore 15 mentre percorreva via Faentina, all’altezza del civico 42 in direzione Fornace Zarattini. Non si esclude che possa essersi trattato di un improvviso malare. La perdita di controllo della guida ha condotto il pesante veicolo inizialmente contro un furgone Doblo’, poi dopo aver perso la ruota anteriore sinistra, ha colpito un’auto Opel Astra sulla fiancata, terminando la sua corsa contro un altro furgone Doblo’.

Il bilancio dell’incidente è di un solo ferito, ovvero la donna al volante dell’Audi, che sembra non versare in gravi condizioni.

La Polizia Locale è intervenuta sul posto per i rilievi di legge e la viabilità è stata momentaneamente modificata a senso unico alternato.