Ancora alcuni posti disponibili per il 2^ turno (da martedì 2 luglio fino a giovedì 18 luglio) dei soggiorni al mare per pensionati organizzati dal centro sociale Borgo, in collaborazione con gli altri centri sociali faentini, con il patrocinio del Comune di Faenza e l’organizzazione tecnica dell’agenzia viaggi Erbacci.

Per partecipare occorre iscriversi entro venerdì 28 giugno, dalle 15.00 alle 18.00, presso la sede del centro sociale Borgo, in via Saviotti 1 (tel. 0546 32558 – 335 5715099).

I soggiorni sono programmati a Lido Adriano (Ravenna), con partenze giornaliere in autobus (esclusa la domenica) al mattino alle ore 7.00 e ritorno a Faenza alle 13.00 circa.

Il costo esatto dei soggiorni, comprensivo delle spese di trasporto (pullman) e spiaggia (ombrellone e lettino), è definito in base al numero dei partecipanti, indicativamente la spesa sarà di circa 11 euro al giorno.

Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto di 50 euro (presentarsi con il codice fiscale).

Il 3^ turno è in programma dal 30 agosto al 10 settembre, con iscrizioni venerdì 2 e sabato 3 agosto dalle 8.00 alle 10.00.