Iscom E.R. Ravenna organizzerà due corsi online per l’abilitazione a Accompagnatore turistico e Guida Ambientale Escursionistica a partire da gennaio 2023.

Per agevolare quanti vorranno intraprendere la professione di Guida Ambientale Escursionistica, l’Ente di formazione di Confcommercio supporterà i candidati nella preparazione all’esame di accesso al corso.

Il corso di formazione si svolgerà online a partire dal mese di novembre e fornirà tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie alla preparazione all’esame.

La Guida Ambientale Escursionistica può svolgere attività escursionistiche e di accompagnamento in aree naturali, parchi e zone protette, illustrando ai turisti gli elementi di alto valore ambientale e naturalistico.

L’Accompagnatore Turistico può lavorare come libero professionista, collaborare con agenzie turistiche, tour operator, enti locali, scuole, riserve naturali oppure operare all’interno di associazioni.

Più in dettaglio, per chi vorrà partecipare ai corsi dell’edizione 2023, i candidati dovranno sostenere una prova orale atta a verificare: per la figura di Guida Ambientale Escursionistica, la conoscenza approfondita dei principali aspetti ambientali e naturalistici e una lingua straniera al livello B2; per la figura di Accompagnatore Turistico è richiesta la conoscenza di una lingua straniera con livello B2.

I candidati che risulteranno idonei accederanno ai corsi abilitanti di 150 ore di cui 80 ore di lezioni in aula e 70 ore di escursioni, guidate da docenti abilitati. Questa diretta esperienza sul campo è utile per l’acquisizione di conoscenze pratiche e di know how attraverso uscite didattiche, in questo modo i candidati potranno così ridisegnare il loro profilo occupazione e immediata spendibilità dell’abilitazione.

Questi due corsi sono molto richiesti e frequentati: negli ultimi 6 anni, Iscom E.R. ha ‘diplomato’ circa 80 nuove figure professionali in 6 corsi dedicati al turismo.

Nell’ultima edizione sono stati 20 i nuovi accompagnatori turistici e guide ambientali escursionistiche che hanno superato brillantemente l’esame del percorso formativo