Lunedì 31 ottobre le strade del centro storico di Brisighella verranno animate dalla festa di Halloween “Le Streghe di Salem”, organizzata dalla Pro Loco di Brisighella in collaborazione con un gruppo di ragazzi brisighellesi volontari.

La festa avrà inizio alle 18.30 con mercatini, food truck e stand gastronomico e per i più piccoli giochi gonfiabili e tiro a segno, laboratori a tema e truccabimbi.

Presso la galleria della Manica, in via Naldi 5, sarà allestita la mostra ceramica di Cristian Cimatti “Lacrime di ferro” – visitabile fino al 15 novembre – con spettacolo di percussioni a cura dell’Orchestra Corelli.

Alle 19.30 in Piazza Marconi lezione di yoga condotta da Melissa Ceroni e dedicata a Samhain. Partecipazione a offerta libera.

Sempre dalle 19.30 sarà inoltre possibile accedere al percorso itinerante a tema “Le streghe di Salem”, allestito nelle vie del centro storico – Piazza Suffragio e via Gattamarcia. Quota di partecipazione di € 3.00.

Alle 20.00 film per bambini dai 4 anni in su presso il Teatro Cinema Giardino. Il titolo verrà svelato la sera stessa. Ingresso a offerta libera.

Alle 21.00 e alle 23.00 i Tamburi Medioevali di Brisighella si esibiranno insieme alle “Danseus de

Sheherazade” per le vie del centro, con spettacolo in Piazza Marconi alle 21.30. Alle ore 22.00 concerto in piazza degli Horseloverfat.

Dalle ore 23.30 la festa si sposta al parco dell’Ex Convento dell’Osservanza (accesso da via Masironi), con After Party organizzato da La casa di Matilde Aps. DJ set con DJ Umby, punto food e bar. Ingresso con prima consumazione € 5,00 con esibizione documento.

Info: 393 5557762 – Pro Loco 0546 81166

Spazio anche per la cultura con l’apertura straordinaria dei musei brisighellesi, che dopo il 1° novembre osserveranno il nuovo orario invernale:

Rocca Manfrediana e Torre dell’Orologio:

Venerdì 28 ottobre 14.30-16.30.

Da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre compreso 10.00-16.30.

Martedì 2 novembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

Dal 3 novembre fino al 31 marzo chiuse dal lunedì al venerdì, aperte festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

Museo Ugonia:

Da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre compreso: 10.00-12.30 e 15.00-17.00.

Martedì 2 novembre: 10.00-12.30 e 15.00-17.00.

Dal 3 novembre fino al 31 marzo chiuso dal lunedì al venerdì, aperto festivi e prefestivi: 10.00-12.30 e 15.00-17.00.

Al Museo Ugonia, fino al 4 dicembre, è visitabile la mostra “Aprile è il mese più crudele…Natura morta / oggi / in Romagna” a cura di Franco Bertoni, che raccoglie l’interpretazione della natura morta di oltre 30 artisti contemporanei romagnoli.

Presso le cantine di Palazzo Frontali in via Roma 3/a è ancora possibile visitare la mostra retrospettiva dedicata al pittore brisighellese Domenico Dalmonte, sabato, domenica e festivi, dalle ore 15.00 alle ore 19.00.