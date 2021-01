Turismo: oltre alla ceramica e a Dante, Faenza punta su palio, bici e la novità Motor Valley

Non solo Dante per il turismo di Faenza. La conferenza stampa di presentazione degli eventi legati alle celebrazioni dantesche è stata anche l’occasione per fare il punto sulle strategie per il turismo di Faenza nel difficile 2021. Ovviamente si partirà dalla ceramica. Al momento Made in Italy, la mostra mercato tutta italiana, è l’unica grande manifestazione faentina che ha la certezza di essere disputata. Si tratta solo di trovare il periodo migliore. Poi si lavorerà attorno al palio, tema che anche in campo turistico è stato al centro delle critiche della Lega. La novità sarà la Motor Valley, marchio sul quale Faenza ha deciso di investire quest’anno. E poi la bicicletta.