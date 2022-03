Il trend del turismo ambientale è da anni in costante crescita, ma in epoca post-pandemica, la necessità del contatto con la natura e del turismo esperienziale sono aumentate ancora di più. La natura e il paesaggio diventano risorse chiave per un turismo che, attraverso la loro promozione e tutela, deve essere in grado di richiamare viaggiatori e portarli a tornare negli anni o a frequentare il territorio in periodi diversi, ampliando la stagione.

La promozione di un turismo legato al territorio e alla comunità diventa quindi fondamentale sia come richiamo, sia come leva per la sostenibilità stessa dell’area naturale. Un circolo virtuoso di grande importanza, nel quale è importante che istituzioni, parco e operatori si integrino alla perfezione, collaborando in modo proficuo ed efficiente.

Proprio per questo, oggi, sabato 19 marzo dalle ore 10 a Comacchio (Sala Polivalente San Pietro), il Parco organizza un vero e proprio dialogo aperto con gli operatori a tema “Natura e paesaggio come risorsa per la fidelizzazione del turista”. Gli operatori turistici non solo saranno tra il pubblico, ma direttamente come relatori esporranno le loro idee e necessità, confrontandosi con la dirigenza del Parco, i colleghi e i cittadini interessati all’argomento.

A portare esempi di come applicare questo modello in modo virtuoso, saranno presenti anche due relatori di importanza internazionale: Mercedes Rodriguez Romero, coordinatrice Spagna e Portogallo di SKUA Nature, progetto globale dedicato alla promozione del turismo naturale sostenibile e Iago Corazza, fotografo di fama nazionale e collaboratore di National Geographic. A concludere la sessione mattutina, un intervento dell’Assessore regionale al turismo Andrea Corsini.

L’appuntamento si concluderà poi, nel primo pomeriggio, con una tavola rotonda “open air” dedicata solamente agli operatori di settore. Un momento informale di confronto, domande e proposte, durante il quale Presidente e Direttore del Parco accompagneranno i partecipanti in una passeggiata guidata nella zona dell’argine meridionale delle Valli di Comacchio e di Boscoforte, in uno dei paesaggi più suggestivi del Parco.

Iscrizione raccomandata entro giovedì 17 marzo al link https://forms.gle/TKRhuuCminnskxnM8

Necessari Super Green Pass e mascherina FFP2.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

SESSIONE MATTUTINA – aperta al pubblico

Dalle 10:00 alle 13:00

Sala Polivalente San Pietro (Via Agatopisto 7, Comacchio FE)

APRONO I LAVORI

Antonio Cardi – Assessore all’ambiente Comune di Comacchio

Aida Morelli – Presidente Parco Delta del Po Emilia-Romagna

INTERVENGONO

Massimiliano Costa – Direttore Parco Delta del Po Emilia-Romagna

I valori naturali e culturali del Delta del Po, il Sistema di Fruizione del Parco e il progetto integrato per il potenziamento dell’attrattività turistica delle aree del Parco del Delta del Po

Franco Vitali – Coordinatore cabina di regia Destinazione Turistica Romagna

Allungare la stagione con il turismo sportivo e ambientale, si può e si deve: dalle parole ai fatti

Mercedes Rodríguez Romero – Coordinatrice Spagna e Portogallo, SKUA Nature

Il turismo naturalistico sostenibile come generatore di impatto economico positivo per la conservazione del territorio. Il caso dell’Estremadura

Iago Corazza – fotografo collaboratore di National Geographic

La fotografia naturalistica come attrattiva turistica e vettore per la sostenibilità economica del territorio

Filippo Lenzerini – Punto 3

La Carta Europea del Turismo Sostenibile

Patrizia Guidi – Presidente Po Delta Tourism

Il turista del Parco: chi è, cosa chiede e idee per attrarre nuove fasce di mercato

Monica Ciarapica – Presidente Provinciale Confesercenti Ravenna

Turismo post pandemia: il futuro è green

Cristina Zaffi – Presidente Federalberghi Giovani Ravenna

Natura ed eco sostenibilità per la crescita turistica di località meno conosciute. Il caso di Marina Romea

Gianluca Bassani – Vice Presidente FAITA Emilia-Romagna

Una boccata d’aria aperta per il turismo post-pandemia, il glamping: un’ottima risposta

CONCLUSIONI

Andrea Corsini, Assessore al Turismo e Commercio Regione Emilia-Romagna

MODERA

Alessandro Pasetti, giornalista e responsabile ufficio stampa Made

SESSIONE POMERIDIANA OPEN AIR – riservata agli operatori di settore

Dalle 15:00 alle 16:30 – argine meridionale delle Valli di Comacchio e di Boscoforte

Un momento informale di confronto, domande e proposte.

Presidente e Direttore del Parco accompagneranno i partecipanti in una passeggiata guidata nella zona dell’argine meridionale delle Valli di Comacchio e di Boscoforte, con uno dei paesaggi più suggestivi del Parco.