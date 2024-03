Bolkestein. Luca Rosetti: “Le banche non fanno più credito con questa incertezza”

Sarà un’estate all’insegna dell’incertezza per gli imprenditori balneari, come ormai lo sono state le ultime in tutti questi anni. Paradossalmente, però, quest’anno l’incertezza sarà ancora maggiore. Ad aumentarla, infatti, sono le istituzioni. Il Governo non ha ancora definito una linea netta in merito alla direttiva Bolkestein; i Comuni si stanno muovendo in ordine sparso. Ravenna non indirà aste fino alla fine di quest’anno, ma altre amministrazioni locali hanno deciso diversamente. Le stesse aste, poi, non si sa se saranno necessarie. Se infatti nel conteggio delle concessioni rientrassero anche fiumi e laghi, le evidenze pubbliche lungo le coste marittime non sarebbero più obbligatorie