A gennaio il bando per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Faenza: lavori in ritardo di oltre un anno

Si dovrebbe aprire a gennaio il bando di gara per la costruzione del nuovo comando dei Vigili del Fuoco di Faenza. I lavori sono in ritardo di oltre un anno. La posa della prima pietra infatti era prevista fra dicembre 2022 e gennaio 2023. Una volta concluso il bando, sono previsti 18 mesi per la realizzazione della caserma. Il 27 aprile del 2022 è stato firmato in Prefettura l’accordo per il finanziamento dell’opera. Complessivamente il nuovo edificio, che sorgerà nell’area verde di via Piero della Francesca, dietro il distributore di benzina, costerà 3 milioni e mezzo. L