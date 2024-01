Parte a gennaio “Sulla buona Strada“, il ricco calendario di eventi ed esperienze da vivere lungo la Strada del Sangiovese (Strada della Romagna) in cui i vini e i prodotti tipici del territorio incontrano i tesori artistici, culturali e naturalistici della provincia di Ravenna: un mix unico di emozioni da sorseggiare con gusto e con cui riempirsi gli occhi, il cuore e la mente.

Sono oltre venti gli appuntamenti in programma durante i dodici mesi dell’anno tra visite in agriturismi e cantine, escursioni tra la natura e trekking urbani, laboratori didattici, spettacoli teatrali, convegni, degustazioni guidate ed esperienze di benessere a 360 gradi in cui i prodotti agricoli Dop, Igp e della tradizione romagnola saranno la porta d’ingresso per esperienze inedite di conoscenza del territorio e delle sue eccellenze.

Brindisi e merende al museo – Nel mese di gennaio i sapori del territorio entreranno nei musei per quattro domeniche speciali dedicate alle famiglie. Domenica 7 gennaio al Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza sono in programma il laboratorio di ceramica “Il gotto di Faenza” e la visita guidata “Faenza, tra epoche auree”, al termine delle quali si terrà una degustazione gratuita di brulè di melograno e vini del territorio. Il 14 gennaio il brindisi al museo sarà al MAR di Ravenna in occasione del finissage della mostra “BurriRavennaOro” e del “Concerto in 4 tempi per un museo” del Conservatorio statale Giuseppe Verdi”. Due merende al museo si terranno invece domenica 21 gennaio al Museo del Sale di Cervia, dove è in programma il laboratorio creativo “Una mascotte tutta mia” per costruire gli animali della salina con materiali di recupero, e domenica 28 gennaioall’Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, al termine di una visita guidata con laboratorio “Giocare con niente” dedicata alla riscoperta degli antichi passatempi romagnoli.

“Attraverso questa rassegna – afferma il presidente della Strada del Sangiovese Filiberto Mazzanti – vogliamo valorizzare i prodotti tipici del territorio promuovendo un turismo slow e mettendoli in rete con il vasto patrimonio di tesori storici, culturali e paesaggistici che rendono il nostro territorio unico e attraente agli occhi di una molteplicità di visitatori con interessi diversi. In questo modo, in una provincia caratterizzata da un contesto di bellezza diffusa, i turisti ma anche i residenti potranno vivere esperienze ad alto tasso emozionale impossibili da sperimentare altrove e attraverso cui scoprire i legami autentici che caratterizzano l’identità dei luoghi e itinerari di grande fascino”.

Nei mesi di febbraio e marzo il cartellone “Sulla buona Strada” proporrà uno spettacolo al teatro comunale di Cervia, una cena dedicata al Sangiovese in compagnia dei vignaioli alla Locanda La Cavallina di Brisighella, una degustazione guidata di vini e cioccolato alla cantina Poderi Morini, un’escursione nella Grotta del Re Tiberio di Riolo Terme con visita e assaggio di vini e prodotti tipici a Tenuta Nasano e una passeggiata guidata alla scoperta della land art in Bassa Romagna con visita e degustazione all’agriturismo Celti Centurioni.

Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito della Strada della Romagna al link https://www.stradadellaromagna.it/sulla-buona-strada-eventi-2024/.

La rassegna “Sulla buona Strada” è realizzata grazie al cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna per azioni di informazione legate alle produzioni dei vini e dei prodotti agricoli e alimentari tipici e tradizionali di qualità (legge n. 23/2000, determina DPG/2023/24379).