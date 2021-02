Alla seconda uscita stagionale la Pietro Pezzi non risente del riposo proposto dal calendario nel turno scorso e concede il bis sbarazzandosi in quattro set di un non irresistibile Pontelagoscuro. I ravennati nella gara di ieri – sabato 27 febbraio – inserita nel quadro della 3°giornata del campionato di serie C ed unica ad essersi disputata (tutti gli altri incontri sono stati rinviati causa Covid), tra le mura amiche della “Montanari” non hanno lasciato scampo alla formazione ferrarese, pur dovendo registrare un passaggio a vuoto che è valso agli ospiti la vittoria del secondo parziale.

Cerquetti palleggiatore in diagonale ad Anconelli, Giugni ed il debuttante Filippi al centro, Cardia e Cicorossi in posto 4, Ballarini libero; questi i ragazzi lasciati in campo da Velastri per la maggior parte del match, con la riproposizione sistematica e redditizia del doppio cambio attraverso l’inserimento di Brunelli e Gardini.

La Pietro Pezzi tornerà in campo sabato 6 marzo a San Giovanni in Marignano (condizioni epidemiologiche permettendo) nella prima trasferta stagionale, ospite della Ventilsystem. Inizio gare ore 18, diretta facebook sulla pagina Pietro Pezzi Ravenna.

Pietro Pezzi Ravenna–Green 2002 Pontelagoscuro 3-1 (25-14, 20-25, 25-15, 25-17)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 1, Cardia 15, Anconelli 11, Giugni 8, Cicorossi 13, Gardini 4, Filippi 3, Brunelli, Foschini, Ballarini (L). N.e.: Sternini e Farabegoli. Allenatori: Velastri e Saporetti.

Serie C (girone C) – gli altri risultati

Poggi San Lazzaro-Involley, Dinamo Bellaria-Cesenatico e Viserba-Consar Ravenna non disputate.

La classifica dopo la 3°giornata

Consar e Pietro Pezzi 6; Involley 5; Poggi 3; Green 2002 e Cesenatico 2;Viserba**, Ventilsystem*, Forlì* e Dinamo 0 (* una gara in meno).