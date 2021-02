Tecnoprotezione Faenza 3

Pallavolo Russi 2

(25-19; 20-25; 19-25; 25-18; 17-15)



FAENZA: Goni 15, Tortolani 4, Baldani 11, Seganti 1, Guardigli 12, Scardovi 14, Spada 3, Solaroli 4, Betti 2. All.: Casadei

Esordio con vittoria per la Tecnoprotezione che supera 3-2 la Pallavolo Russi nella sfida tra due nepromosse dalla serie D. Parte bene Faenza che con una serie di battute efficaci mette subito alle corde Russi, chiudendo poi il set avanti 25-19 nonostante un piccolo calo di tensione.

Russi si riscatta nella seconda frazione, vincendola 25-20, ripetendosi poi in quello successivo, aggiudicandoselo 25-19. La Tecnoprotezione sembra essere in crisi, ma proprio nel momento più difficile arriva la riscossa. Con grinta e carattere si aggiudica il quarto set 25-18, chiudendo poi i conti 17-15 in un tie break molto combattuto. Sul 13-13, Russi si porta ad un punto dalla vittoria poi Faenza ritrova il pari e con un muro e una battuta si aggiudica i due punti.

“Prendiamo il buono di questa partita cioè la vittoria e andiamo avanti – afferma coach Roberto Casadei –. Abbiamo affrontato una squadra più esperta, molto forte in difesa , caparbia e volitiva e alla fine aver vinto fa bene al morale e ci aiuterà ad affrontare le prossime sfide nel migliore dei modi. Abbiamo ancora molto da lavorare e si è visto specie nella continuità di gioco e nella tenuta mentale. Poi ovviamente con calma cercheremo di analizzare anche gli errori e vedremo di correggerli”.

La Tecnoprotezione ritornerà in campo venerdì 19 febbraio alle 21.15 in casa del Copparo Volley.

Classifica: Massavolley, Pontevecchio Bo e Anzolavolley 3; Faenza 2; Russi 1; Castenaso Volley, Pallavolo Budrio e Liverani Involley Lugo 0. PGS Bellaria Bo e Copparo una partita in meno