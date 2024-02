A Fusignano è andata in scena la quinta edizione della 6 ore IppoCiok, una gara podistica organizzata da A.S.D. Terzo Tempo Trail, in collaborazione con la Polisportiva Rossetta, la Scuderia del Senio e la Onlus “Il Mare di Filippo”. Un circuito di 4,2 Km, per metà su strada e metà sull’argine del fiume Senio.

La gara era inserita nel Grand Prix IUTA su strada per il 2024.

La vittoria è andata al faentino Alessio Grillini, per la Liferunner, che ha preceduto al traguardo Federico baldi dell’Atletica Avis Sansepolcro e Andrea Offer per Trentino Running Team.

Fra le donne trionfo di Silvia Moretti, della Leopodistica, davanti a Giovanna Festi (Amici Isssian) e Giorgia Casali (Impossible 226 Triathlon)