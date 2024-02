“Leggo, non senza un certo disappunto, di una ennesima manifestazione di Potere al Popolo contro Israele. “Un boicottaggio attivo” per «fermare il massacro del popolo palestinese, per combattere la spinta militarista e avventurista dei nostri governi che ci stanno trascinando verso una guerra totale». Manifestazione organizzata per mercoledì prossimo.

Che ci sia umana solidarietà verso i civili palestinesi che soffrono e muoiono, e purtroppo tra loro moltissimi bambini, è più che normale e giusto, ma bisogna avere l’onestà di dire le cose come stanno realmente. Insomma questa guerra è stata scatenata dal massacro terroristico voluto dai criminali di Hamas, dal loro voler annientare gli Ebrei a tutti i costi, qualunque prezzo avrebbero poi pagato i civili palestinesi.

Bisogna dire queste cose altrimenti si dice solo una “parte della verità” o in altre parole “si mente almeno in parte”.

Insomma per fermare questa guerra, questo enorme massacro, basterebbe che i terroristi liberassero gli ostaggi Israeliani ancora nelle loro mani, e fra questi ricordiamolo ci sono donne e bambini, basterebbe solo questo….

Ma i terroristi di Hamas vigliaccamente si fanno scudo di loro, e non prestano alcun ascolto alle grida di aiuto del loro stesso Popolo. ……

Ricordiamocelo sempre tutti, e lo ricordi sempre anche “potere al popolo” prima di scagliarsi contro Israele ed il suo Popolo……”