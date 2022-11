“Esprimo grande soddisfazione per la nomina dell’amico, on. Galeazzo Bignami, a Vice-ministro delle Infrastrutture” dichiara la senatrice Marta Farolfi.

“La sua provata vicinanza al nostro territorio ci rassicura circa l’attenzione necessaria per tutti gli interventi utili e urgenti per Ravenna e tutta la Romagna. Penso alla riqualificazione senza rinvii della E45, al veloce rilancio del progetto per la E55, per non parlare di tratte ferroviarie di primo piano, come il raddoppio della linea tra Ravenna e Castelbolognese o l’accelerazione dei collegamento Ravenna-Bologna e Ravenna-Ferrara”.

“Non secondaria la delega che il Ministero delle Infrastrutture – aggiunge la senatrice Farolfi – ha sui porti e le relative Autorità Portuali, circostanza che fa assumere alla nomina di Bignami un ruolo non secondario nella crescita dell’economia marittima”.