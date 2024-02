È in programma nel pomeriggio di domani, mercoledì 7 febbraio alle 15 alla sede CGIL di Solarolo, in via Fossa di Sotto 2, un pubblico incontro sul tema “Fine del mercato tutelato: cosa cambia e cosa possono fare i cittadini”.

L’iniziativa, organizzata da SPI-CGIL e da Federconsumatori Ravenna, in collaborazione con Auser e con il Comune di Bagnacavallo, sarà condotta da Vincenzo Fuschini, presidente Federconsumatori Ravenna Aps. Sarà presente un componente della segreteria provinciale Spi-Cgil.