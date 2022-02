Dopo l’ennesima pausa favorita dal calendario torna il campionato di serie A2: la Pallamano Romagna ospiterà sabato 26 febbraio, alla palestra Cavina, il Follonica.

In settimana, il recupero della 1^ giornata di ritorno ha registrato la vittoria 31-22 del Cingoli sui Lions Teramo: questo risultato da un lato riavvicina Romagna e Cingoli (ora a -1 in classifica), ma, dall’altro, allontana (forse definitivamente) gli abruzzesi dalla possibilità di conquistare uno dei 2 posti a disposizione del girone B per le final-6 playoff promozione.

Prima di scendere in campo, dunque, il Romagna ha 9 punti di vantaggio su Teramo e 7 sul redivivo Verdeazzurro Sassari, formazione uscita alla distanza dopo un girone di andata altalenante e che ora affronterà in rapida successione proprio Cingoli e Romagna (in Sardegna gli arancioblu dovranno recarsi sabato prossimo 5 marzo) per capire le proprie reali priorità.

Contro Follonica il Romagna dovrà stare attento a non distrarsi e a non sottovalutare il gruppo toscano, capace spesso di infastidire le avversarie ai piani alti.

Non a caso nella gara di andata, i padroni di casa scapparono sul 5-0 contro il Romagna che, poi, riuscì in poco tempo a recuperare e a vincere piuttosto nettamente, scappando nella ripresa per il 39-28 finale.

Da tenere sotto controllo la verve innanzitutto di Tommaso Pesci, un terzino che, seppur ancora molto giovane, ha già esperienze anche al piano di sopra. Andreas Charmpis e Ramanowski gli altri due terminali offensivi da non sottovalutare.

Palla al centro alle ore 18,30.

Così all’andata:

Serie A2 – girone B 5^ giornata

FOLLONICA-PALLAMANO ROMAGNA 28-39 (p.t. 13-17)

Follonica Starfish: Gruosso, Boni, Maiella 2, Didone 1, Caruso 2, Salamone 4, Barin, Zucca 2, Vellu 1, Toninelli, Sanetti, T.Pesci 5, Zorzi 3, Champis 2, Ramanowski 6, Bacconi. All: M. Pesci

Pallamano Romagna: Redaelli, Mandelli, Bianconi 1, Amaroli, Albertini, Mazzanti 6, Chiarini 6, Bandini, Gollini, F.Tassinari 6, Lo Cicero 3, Rotaru 8, Nori 1, Di Domenico 3, Dall’Aglio 3, Boukhris 2. All: D.Tassinari

Arbitri: Alborino e Farinaceo

5^ giornata ritorno

Pallamano Romagna-Follonica

San Lazzaro-Lions Teramo

Cingoli-Verdeazzurro

Chiaravalle-Casalgrande

Camerano-Prato

Pescara-Bologna United

Ambra-Campus Italia

Classifica:

Pallamano Romagna 30, Cingoli 29, Verdeazzurro 23, Lions Teramo 21, Chiaravalle 18, Follonica 16, Camerano 15, San Lazzaro, Campus Italia e Ambra 14, Casalgrande 13, Pescara 10, Bologna United 3 (-3 pen), Prato 0.