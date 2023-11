Prova di carattere per la Under 19 del Faenza Calcio di Nicola Cavina che vince in rimonta 3-2 allo stadio “Bruno Neri” con la Portuense Etrusca grazie al gol di Malavolti e alla doppietta di Emiliani. I biancoazzurri guidano la classifica con tre punti di vantaggio sul Misano che ha scavalcato il Sampaimola, sconfitto.

Vittoria anche per l’Under 19 della Virtus Faenza di Alessandro Tosti che si impone 3-2 sul Bentivoglio, grazie alla doppietta di Righi e autogol. Decisivo il portiere manfredo Uccellini che ha parato un calcio di rigore.

Lunedì 27 novembre il Faenza affronterà in trasferta nel posticipo il temibile Granamica, mentre laVirtus sarà impegnata sul terreno del Misano.

Ancora uno stop per l’Under 17 Elite (Allievi 2007) della Virtus di Daniele Valmori battuta 5-1 dal Gotico Garibaldina. A segno Palumbo per i manfredi.

Rotondo successo del Faenza Under 16 (Allievi 2008) di Alberto Fiorentini che batte 9-0 il Barca Reno firmato dalla tripletta di Longo, dalla doppietta di Lombini e dai gol di Di Mauro, Collina, Lika, Nenni.

Nel campionato Under 16 interprovinciale (Allievi 2008) la Virtus di Mattia Ravara vince1-0 con lo Spiv dopo una partita intensa grazie al gol di Ndiaye.

Per quanto riguarda le due squadre Under 15 (Giovanissimi 2009), con i colori della Virtus. La regionale, affidata a Graziano Fantoni ha vinto 2-1 con il Medicina dopo una gara equilibrata grazie a una doppietta di Ricci.

La provinciale di Matteo Negrini pareggia 1-1 con il Borgo Tuliero dopo match combattuto. Entrambe le reti su calcio di rigore, per la Virtus a segno Dalmonte.

Nel campionato Under 14 (Giovanissimi 2010) la Virtus di Riccardo Pazzi vince 4-1con il SampaImola. Doppietta di Buononato e gol di Sheu e Zanfini.

IlFaenza di Fabrizio Ciottoli vince largamente 9-1 il derby con il Faventiadopo una ottima gara. Triplette di Baha e Buzzi, gol di Fregnani, Xuvani e Haddou.

Nel campionato Esordienti 2011 per la Virtus di Mattia Ravara e Matteo Foschini pareggio 2-2 con lo Sparta e vittoria 3-0 con il Classe.

Il Faenza di Angelo Marchetti espugna il campo del Sampaimola vincendo 5-2.