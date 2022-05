Il Milan vince lo scudetto e i tifosi rossoneri tornano a far festa in centro | VIDEO

Come quando il Milan trionfava in Italia e in Europa, i tifosi rossoneri sono tornati a ritrovarsi sul sagrato del Duomo per festeggiare lo scudetto appena vinto a Reggio Emilia. Sostenitori di ogni età, soprattutto giovanissimi. Non sono mancate le famiglie. E insieme ai canti di gioia, non sono mancati ovviamente gli sfottò nei confronti dell’Inter e degli interisti e canti contro Hakan Çalhanoğlu , colpevole di aver preferito abbandonare il Milan e passare all’Inter durante il calciomercato della scorsa estate. Il più celebrato invece è stato Stefano Pioli, l’allenatore che è riuscito a riportare la squadra a vincere lo scudetto 11 anni dopo l’ultimo trionfo in Italia.