Raggisolaris Faenza 77

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 75

(17-13; 38-32; 61-50)



FAENZA: Mazzagatti ne, Cortecchia ne, Siberna 5, Vico 9, Ballabio 16, Poggi 5, Reale 2, Molinaro 8, Petrucci 14, Aromando 18. All.: Garelli

RUVO DI PUGLIA: Merletto 4, Markovic 4, Mastroianni 12, Cantagalli 15, Cassar 3, Lurini ne, Hidalgo 7, Bartolozzi 14, Monina, Ciribeni 16, Sbaragli ne. All.: Ponticiello

ARBITRI: Berlangieri e Cassina

NOTE. Usciti per falli: Ballabio e Petrucci

Semifinale. I Raggisolaris superano al fotofinish Ruvo di Puglia grazie ad un canestro di Poggi a cinque decimi dalla fine, conquistando così la semifinale contro Rimini. Queste le date delle serie, che dovranno però essere ufficializzate dopo che le società si saranno accordate. Gara 1: domenica 29 maggio a Rimini; Gara 2: martedì 31 maggio a Rimini; Gara 3: venerdì 3 giugno a Faenza; Eventuale gara 4: domenica 5 giugno a Faenza; Eventuale gara 5: mercoledì 8 giugno a Rimini.

Complimenti a Ruvo di Puglia per aver dimostrato anche in gara 4 di essere un’ottima squadra, ribaltando un passivo di 20 punti in poco più di un quarto.

Il copione di gara 4 è diviso in tre parti: la prima dura 27’ e vede i Raggisolaris condurre i giochi con un vantaggio intorno ai dieci punti fino a toccare il massimo vantaggio di 20 punti (61-41). Poi sale in cattedra Ruvo di Puglia colmando il gap e passando a condurre di due lunghezze a meno di due minuti dalla sirena ed infine c’è la prodezza di Poggi su assist di Vico che vale la semifinale.

L’episodio chiave è al 27’ quando Petrucci segna sei punti consecutivi per il 61-41. Sembra finita e invece Ruvo di Puglia da quel momento non sbaglia nulla, trovando canestri e facendosi valere a rimbalzo, situazione tattica in cui aveva sempre sofferto nelle prime tre gare. I Raggisolaris faticano in attacco, ma difendono comunque bene, perdendo per falli Petrucci e Ballabio nell’ultimo quarto. La rimonta pugliese viene completata a 1’55’’ dalla tripla di Mastroianni del 73-73 poi arriva il sorpasso con Merletto, 75-73 a 45’’ dalla fine.

Faenza non si perde d’animo e con Aromando trova il pari (75-75) e manca il sorpasso, perché l’ala sbaglia il libero aggiuntivo. Merletto fallisce il canestro del nuovo sorpasso, Reale cattura il rimbalzo e serve Vico che trova Poggi alla perfezione. Il pivot dall’arco prende palla, penetra e con l’aiuto del tabellone segna il canestro del 77-75 a 5 decimi dalla sirena. Ruvo di Puglia chiama time out e affida il possesso del supplementare a Ciribeni che fallisce il tiro. Il PalaCattani può esplodere di gioia.