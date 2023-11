Questo sarà il quarto anno nel quale l’Amministrazione Comunale di Russi organizza l’iniziativa di solidarietà “Missione Natale: consegna speciale!”.

Un progetto che nasce per donare un sorriso e far vivere lo spirito del Natale alle famiglie e ai cittadini fragili e in difficoltà. È sufficiente consegnare un dono (anche non impacchettato) che può essere un gioco, un capo di abbigliamento, qualcosa di goloso, prodotti per l’igiene personale ed un super biglietto gentile, che può essere rivolto ad adulti e bambini.

Sono stati centinaia i doni consegnati dagli aiutanti di Babbo Natale, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 26 anni che hanno aderito al progetto di volontariato insieme alle associazioni del territorio. Anche i commercianti di Russi hanno contribuito a rendere più ricca la strenna natalizia. La raccolta dei doni di Natale sarà attivata sabato 2, domenica 3 dicembre, dalle ore 10 alle 18, presso l’ex Chiesa In Albis (Piazza Farini 17), e venerdì 8 dicembre, dalle ore 10 alle 18, sotto l’albero di Natale di Piazza Dante e chiunque voglia aderire potrà portare quello che desidera allegando un bel biglietto. Tutti i regali dovranno essere nuovi, basta anche un piccolo pensiero.

Saranno gli aiutanti di Babbo Natale a confezionare i pacchi mirati alle età dei destinatari e li consegneranno a domicilio. AAA cercasi aiutanti di Babbo Natale per condividere la gioia di donare un sorriso agli altri e rendere il nostro Natale, un Natale di solidarietà!

Per informazioni potete rivolgervi ai consiglieri: Nicolò Patuelli, Irene Silvestroni, Lucia Saporetti, Martina Samorì, Donatella Ugolini, Filippo Plazzi.