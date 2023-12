PALLAMANO ROMAGNA-RAPID NONANTOLA 22-26 (p.t. 10-14)

Romagna: Pulli, Baldini, Satta 4, Pompei, Donati A. 3, Laghi 2, Ariotti Fi., Turchi, Conficconi 2, Lega 4, Ferrante, Melandri, Romanato Chiarini 1, Ceroni 1, Ariotti Fe. 1, Magnani 4. All. Moriana

Nonantola: Venanzi D. 2, Abrusci, Melchiorri 8, Rizzello A. 3, Rizzello D., Venanzi J., Barbieri 2, Ciuffetti, Guerzoni 3, Bellei, Celardo 1, Salvarani, Padovani 6, Malavasi 1, Sighinolfi, Di Matteo. All. Zanfi

Il Romagna si mostra in crescita soprattutto a livello difensivo, ma soccombe per alcune palle perse di troppo e per una percentuale realizzativa dalla distanza non ancora soddisfacente.

Dopo un buon avvio (4-2) il Nonantola impatta e mette la freccia andando a raccogliere il 14-10 con cui chiude il primo tempo. Il break 0-4 di avvio ripresa stende i ragazzi di coach Moriana (che sostituisce ancora D.Tassinari) che, però, reagiscono alla distanza raggiungendo in più occasioni il -3, con i locali che a 2’ dalla sirena sbagliano il gol del 23-25 e, sul ribaltamento di fronte, il Rapid chiude il match sul 26-22.

Prossimo turno, sabato 09/12/2023 a Ferrara (Palaboschetto) contro Ferrara United. Fischio d’inizio alle 16.

PARMA PALLAMANO-PALLAMANO FAENZA 28-27 (p.t. 16-16)

Faenza: Donati M., Terrasi, Bartolini, Fregnani, Giraldi 1, Boukhris A. 6, Bertelli 3, Filipponi 4, Bartoli 3, Zama 1, Landi 2, Babini Sim. 1, Spada, Boukhris O., Montanari 6. All: Lodato

Parma: Allodi 1, Maci, Buratti 3, Abbati 1, Pieracci 1, Carini 2, Raimondi, Ferrari 5, Oppici 2, Ganev 4, Carrai, Giannino 1, Perez 2, Portesani 4, Petito 1, Mancuso 1. All: Fanti

Ci arriva vicinissimo il Faenza di coach Lodato al colpaccio di giornata, sul campo del lanciatissimo Parma: un gol a pochi secondi dalla fine fa sprecare a Montanari e compagni l’occasione di pareggiare in trasferta contro una delle formazioni più in forma del campionato.

Ad inizio match Faenza soffre con la difesa che non riesce ad arginare le incursioni dei padroni di casa (10-5 dopo appena 12 minuti): Lodato cambia completamente l’assetto difensivo e con la 3-3, più profonda e aggressiva, sorprende Parma che va in netta difficoltà. Faenza coglie l’attimo: Amir Boukhris e Montanari guidano la rimonta completata con il gol di capitan Bartoli che vale l’aggancio sul 14-14. Poi altre due reti (A.Boukhris e Bertelli) per il primo vantaggio (16-14 a 2’20” dall’intervallo). Nella ripresa Parma (che ha tanto dal pivot Ferrari) prova a scappare di nuovo (21-18 dopo 10′), ma Faenza non molla con il gol di Filipponi che firma il 22-22 con 12 minuti da giocare. Donati in porta fa miracoli e la partita procede punto a punto fino all’ultimo minuto. Coach Lodato chiama timeout per gestire l’ultimo attacco. L’azione va a buon fine, ma il portiere para e rilancia con Parma che riesce ad arrivare al tiro decisivo di Mancuso (unico gol di serata) che si insacca per il 28-27 finale.

Prossimo turno, sabato 09/12/2023 a Mordano (palestra A. Moro) contro Valsamoggia. Fischio d’inizio alle 19.