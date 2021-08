“L’ultima attività della Polizia Locale in materia di baby gang è solo la ciliegina sulla torta ed evidenzia come ormai la zona corso Garibaldi-parco San Francesco stia diventando un vero e proprio Bronx, in mano a vere e proprie bande di delinquenti.

Da tempo chiediamo misure concrete volte a prevenire simili episodi. L’assessore Bosi e la giunta Isola fanno però orecchie da mercante.”

Attaccano Gabriele Padovani e Andrea Liverani, consiglieri comunali della Lega, riferendosi all’ultima attività della municipale che vede indagati alcuni minorenni accusati di una sfilza di reati tra cui violenza privata, furto, violazione di domicilio, danneggiamento di un’autovettura della polizia e alla complessiva situazione di degrado di corso Garibaldi.

“Da tempo chiediamo l’istituzione del turno notturno della polizia locale, in modo da garantire più uomini sul territorio oltre a concrete iniziative volte a prevenire episodi simili. Per esempio si potrebbe finalmente chiudere il parco di San Francesco dopo le 21. Sempre il parco, ripulito e rimesso a nuovo di recente, sta mostrando inequivocabili segni di vandalismo: la statua di Torricelli infatti è stata nuovamente imbrattata.

Evitiamo, infine, di riportare alla ribalta i trascorsi episodi di risse e accoltellamenti che hanno interessato la zona, in cui tra l’altro insistono due market etnici che non sono certo un ritrovo di galantuomini. La giunta Isola si dia una svegliata prima che succedano episodi ben più gravi”.