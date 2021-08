Danni alla fontana: lavori socialmente utili per chi non può pagare e inasprimento delle sanzioni

Il consiglio comunale di Faenza ha ufficialmente chiesto lavori socialmente utili per coloro che non potranno rimborsare i danni della fontana monumentale dopo la notte di festeggiamenti per la vittoria dell’Italia ai Campionati Europei di calcio. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, infatti, è stato votato all’unanimità il documento sottoscritto dalle varie forze politiche dell’assemblea. L’ordine del giorno è nato da un’idea della Lega, dopo che gli stessi consiglieri del “Carroccio”, insieme a Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, avevano già avanzato pubblicamente la richiesta. L’ordine del giorno però chiede anche un inasprimento della sanzione per chi entra nella fontana senza permesso