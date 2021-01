Ospedale, viabilità, casa della salute, teatro, centro commerciale: M5S critico con l’amministrazione di Lugo

Il Movimento 5 Stelle di Lugo traccia un bilancio dell’ultimo anno di attività. Un incontro online con giornalisti e attivisti per illustrare le battaglie portate avanti nel 2020 e per esprimere il proprio giudizio sull’operato dell’Amministrazione Comunale. La forza di opposizione, nell’anno appena passato, è stata molto attiva per l’ospedale, del il quale, fin dalla campagna elettorale, ha criticato il depotenziamento. Aspre critiche anche per la gestione del teatro Rossini, uno dei temi sul quale negli ultimi anni le due amministrazioni Ranalli hanno puntato molto. Richieste sono state avanzate per migliorare la sicurezza, sviluppare le comunità energetiche, per estendere la rete idrica dell’acqua potabile alle case sparse, per la scuola. Oltre al coronavirus e alle conseguenze sociali ed economiche, uno dei problemi maggiori per Lugo nei prossimi mesi, secondo il Movimento 5 Stelle, sarà la questione della viabilità, in particolare a Madonna delle Stuoie, dove, nell’ex acetificio Venturi sorgeranno un nuovo centro commerciale e la Casa della Salute