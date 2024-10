Alluvione. Barattoni (Pd) chiede a chi sarà eletto in regione di far fronte comune per sostenere le comunità colpite

Unità d’intenti fra le forze politiche che entreranno nel consiglio regionale dell’Emilia-Romagna per aiutare, insieme alla futura giunta regionale, le popolazioni colpite dalle alluvioni. A chiederlo è stato il segretario provinciale del Partito Democratico Alessandro Barattoni, candidato a sindaco di Ravenna. Il segretario ha lanciato un appello per sostenere residenti e comunità che in poco meno di un anno mezzo hanno dovuto affrontare 3 o 4 alluvioni. I fondi inviati dal governo in Romagna, infatti, non bastano. Per questo serve un fronte politico comune dai territori colpiti.