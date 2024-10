Giovedì 17 ottobre alle 20.30 si svolge un incontro dedicato a genitori di adolescenti, con l’educatore Fabio Bianchetti. Bianchetti, che è anche appassionato di videogiochi, condurrà i genitori in un tour virtuale per conoscere meglio i videogiochi, sottolineando per ciascuno sia i potenziali rischi che le opportunità che possono dare in termini di crescita e di sviluppo di capacità.

Un incontro quindi che non intende stigmatizzare uno dei passatempi preferiti dagli adolescenti, che deve però armonizzarsi con uno stile di vita fatto di amicizie, attività all’aria aperta, sport, studio… Se è una attività tra tante, il gaming resta un divertimento e può essere anche uno stimolo di crescita. E’ importante comunque che i genitori conoscano il mondo dei videogiochi perché online ci possono anche essere rischi, da non sottovalutare.

L’incontro è a libero accesso e si svolge online. Durerà circa un’ora e mezza e prevede dialogo e la possibilità di fare domande. Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a: informafamiglie@comune.ra.it

Govedì 24 ottobre alle 20.30 si svolgerà il terzo ed ultimo incontro del ciclo “Adolescenti online”. L’avvocato Giordana Pasini presenterà ai genitori quelli che sono i possibili reati commessi o subiti dagli adolescenti, e quali sono le responsabilità genitoriali anche in base alla loro età.