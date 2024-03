Questa mattina si è svolta come da cronoprogramma la messa in esercizio della nuova rotatoria di intersezione tra la Strada Provinciale Casolana e la Via Emilia.

Il prossimo obiettivo è la conclusione dei lavori entro il mese di aprile.

“Ringrazio la Provincia di Ravenna, i tecnici, la polizia locale e provinciale e la ditta esecutrice per questo importante risultato – ha dichiarato il sindaco Luca Della Godenza – La messa in esercizio della rotatoria è un risultato rilevante che consente di fluidificare il traffico e aumentare la sicurezza stradale”.