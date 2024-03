Zona Logistica Semplificata al porto di Ravenna: è scontro fra centrodestra e centrosinistra

È scontro fra centrodestra e centrosinistra sulla Zona Logistica Semplificata del porto di Ravenna, su cui da mesi non si hanno notizie in merito. Nella giornata di lunedì importanti novità sembravano poter essere contenute all’interno del decreto legge del governo sul PNRR, tant’è che le stesse Legacoop e Camera di Commercio avevano diffuso un messaggio di soddisfazione per l’importante passo avanti dopo mesi di pantano burocratico.

Nella serata sempre di lunedì la prima avvisaglia che qualcosa non stava andando secondo i piani.