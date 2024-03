Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dall’11 al 17 marzo 2024:

Ariete

In amore ci sono delle sfide da affrontare, forse non tutto filerà liscio come speravi. Sul lavoro, invece, potresti trovare qualche piccola soddisfazione, ma senza aspettarti fuochi d’artificio. La tua energia è un po’ fluttuante: cerca di gestirla al meglio! Riguardo alle finanze… occhio a dove metti i piedi. Infine la fortuna? Potrebbe sorprenderti quando meno te lo aspetti.

Toro

Sul fronte dell’amore le cose potrebbero rivelarsi un po’ altalenanti, quindi niente drammi se non va tutto liscio come l’olio. In ambito lavoro ci sono delle sfide in arrivo, ma nulla che tu non possa gestire con la tua testardaggine leggendaria. Se stavi contando su quella botta di fortuna… magari temporeggia prima di puntare tutto sul rosso al casinò della vita. Le finanze? Potresti voler tenere d’occhio le spese superflue o quel portafoglio grida vendetta! L’energia è così così, giusto il minimo sindacale per cavartela.

Gemelli

Sembrerebbe proprio che questo periodo sia un pò una montagna russa per te, eh? Il tuo lato avventuroso potrebbe avere delle opportunità di brillare, ma ricorda di tenere i piedi per terra. In amore le cose vanno così così, mentre sul lavoro potresti sentirti come se stessi pescando nel buio. Fortuna e finanze sembrano ballare il tango insieme – uno step avanti e due indietro. L’energia è medio-alta, cerca solo di non disperderla troppo.

Cancro

Ultimamente stai navigando in acque un pò mosse. La tua creatività potrebbe essere alle stelle o sottoterra, dipende dal giorno, sai come va. In amore ci sono alti e bassi, forse è il momento di prendere le cose con più leggerezza e non spingerti troppo oltre. Sul lavoro… beh, diciamo che potresti sentirti un pò bloccato. Ma tu hai quella grinta per trasformare i limoni in limonata! Finanze? Occhio al portafoglio! E l’energia? A volte sei una centrale elettrica, altre… meglio ricaricarsi sul divano.

Leone

Potresti sentirti un po’ come se fossi in una montagna russa emotiva ultimamente, e beh, magari non è così lontano dalla verità. La vita amorosa sta attraversando delle turbolenze che potrebbero portarti a riflettere profondamente. Sul lavoro? C’è tensione nell’aria ma anche opportunità di crescita. E la fortuna… diciamo che il tuo gratta e vinci non sarà vincente oggi. In termini di finanze, tieni d’occhio i tuoi risparmi senza impazzire troppo sul budgeting.

Vergine

Ci sarà un po’ di turbolenza in arrivo. La compatibilità potrebbe non essere al top, quindi aspettati qualche scricchiolio nelle relazioni. Non tutto è grigio però, la tua energia sembra buona e potrebbe darti quella marcia in più quando ne hai bisogno. Attenzione alla salute ed alle finanze, meglio tenere d’occhio questi due aspetti con cura. Sul lavoro? Potresti trovare qualche ostacolo, ma niente che tu non possa gestire.

Bilancia

Guarda che in amore potresti trovare qualche scossone, ma niente di che non possa gestire con la tua solita diplomazia. Sul lavoro? Diciamo che è il momento giusto per mettere a frutto quella tua abilità da equilibrista. La fortuna è un terno al lotto, a volte c’è e altre… svanisce! E fai attenzione alle finanze, non è il periodo migliore per l’acquisto del secolo. L’energia altalenante ti consiglia di prenderti i tuoi momenti di relax.

Scorpione

Sembra che l’universo abbia deciso di darti una mano mista. In alcuni campi ti senti come se stessi cercando di nuotare controcorrente, mentre in altri sei come un pesce nell’acqua. Ricorda, le sfide sono solo opportunità travestite e i successi non devono essere dati per scontati. Mantieniti aperto ai cambiamenti improvvisi e usa la tua energia saggiamente.

Sagittario

Sei sempre in movimento, ma forse è il momento di rallentare un po’ e prendere fiato. In amore le cose potrebbero non essere chiarissime, quindi attento a dove metti i piedi! Sul lavoro, invece, c’è aria di stabilità – niente male. La fortuna diciamo che potrebbe esserci qualche piccola sfida da superare. Tieni d’occhio le finanze e cerca di mantenere un buon livello energetico.

Capricorno

L’amore potrebbe darti filo da torcere, quindi non aspettarti troppa dolcezza dalle stelle. Sul lavoro, le cose sono un po’ meno incerte, ma non è il momento di dormire sugli allori. La fortuna? Diciamo che dovresti forse tenere in tasca quel ferro a cavallo per un po’. Le finanze sembrano essere su una montagna russa: tieniti forte! E l’energia… speriamo tu sia carico come una batteria nuova.

Acquario

Potresti sentirti un po’ a terra per quanto riguarda le finanze, tieni d’occhio quei conti! In amore, non è tutto rosa e fiori, ma nemmeno buio pesto. Sul lavoro ci sono sfide da affrontare: armati di pazienza. La salute potrebbe darti qualche grattacapo, nulla di grave ma attenzione ai segnali del corpo. L’energia? Non al top, ma hai quel tanto che basta per tirare avanti.

Pesci

La tua adattabilità è sotto i riflettori, potresti trovarla sfidante ma anche stimolante. Lato cuore, le stelle suggeriscono qualche nuvola all’orizzonte, quindi occhio a non navigare in acque troppo agitate. Sul lavoro, mantieni il timone fermo perché ci sono onde da cavalcare! La fortuna? È come una brezza leggera: potrebbe cambiare direzione quando meno te lo aspetti.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)