“Via della Chimica, ultimo tratto della circonvallazione nord di Ravenna, lunga 1.036 metri, con un viadotto di 85 metri sopra la ferrovia, collega la rotonda Montecarlo, posta all’incrocio tra viale Mattei e via Romea Nord, con la rotonda Belgio, posta all’incrocio con via Attilio Monti verso il ponte mobile e con via delle Industrie, verso via Baiona. Il divieto di transito ai veicoli di carico superiore a 5 tonnellate fu imposto fin dalla sua inaugurazione, nel 2019. Tutto bene, strada perfetta, una tavola da biliardo, finché, a fine luglio 2022, dovendosi chiudere “per un mese” (si disse) un piccolo tratto di via Baiona per lavori sul ponte del Fosso Fagiolo, fu necessario sopprimerlo temporaneamente, coprendone i cartelli con dei sacchi neri. Altrettanto per il tratto di via Romea Nord, tra via della Chimica, all’altezza della rotonda Montecarlo, e via Di Vittorio in zona Bassette. Da allora, però, la situazione non è più tornata normale.

Terminati i lavori su via Baiona già il 26 agosto, la Giunta de Pascale non provvide a riattivare il divieto. Glielo ricordai nel febbraio 2023, quando, con una nuova interrogazione, risollevai il problema della “Via Romea Nord allo sfascio” nel tratto che va dalla rotonda Montecarlo fino ad oltre le Bassette. Avendo ottenuto ed apprezzato che per prima fosse rifatta, con un intervento di somma urgenza appena concluso, la rotonda dei Camionisti più vicina alle Bassette, ormai distrutta, chiesi allora al sindaco, come primo passo per ridurre il traffico incessante e rovinoso dei mezzi pesanti, che quel divieto fosse ripristinato immediatamente. Il 28 febbraio, l’assessora Del Conte mi rispose così in Consiglio comunale: “Il ripristino del divieto alle cinque tonnellate su via della Chimica e su via Romea Nord lo abbiamo fatto alla fine dei lavori di ripristino della rotonda dei Camionisti”.

Non so cosa intendesse dire o cosa sia successo. Sta di fatto che da allora il transito dei mezzi pesanti su via della Chimica è andato totalmente fuori controllo. Il cartello di divieto ora è presente dal lato del ponte mobile, ma non rispettato in alcun modo dai camion (anche venti al minuto in alcuni orari), mentre non esiste neppure dal lato di viale Mattei . È assolutamente evidente che i camionisti prediligono la strada più breve per arrivare dalla statale Romea al ponte mobile, transitando impropriamente sul percorso Romea Nord/via della Chimica. In tal modo contribuiscono però a sfasciare ulteriormente la prima e a produrre i primi evidenti segni di cedimento sulla seconda, con buche rattoppate in malo modo e pericolosi cedimenti. Su segnalazione di un cittadino che ogni giorno va e torna dal lavoro su via della Chimica, pochi giorni fa il Comune ha sistemato alcuni avvallamenti pericolosi all’imbocco di via della Chimica in uscita dalla rotonda Montecarlo.

Occorre pertanto ripristinare ovunque i cartelli e vigilare continuamente sul rispetto del divieto, confidando che venga installato anche qui un varco automatizzato, come annunciato per viale Mattei. Chiedo dunque al sindaco se e come la Giunta comunale intenda provvedere al riguardo.”