Il sindaco di Lugo Davide Ravannli e l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini sono stati scelti nella giornata di domenica per far parte della nuova Direzione Nazionale del Partito Democratico.

Durante le ultime elezioni interne al partito per indicare il nome del nuovo segretario, sfida vinta da Elly Schlein, Davide Ranalli aveva sostenuto la candidatura di Gianni Cuperlo, divenendo il coordinatore regionale della campagna, mentre Andrea Corsini aveva manifestato il suo sostegno a Stefano Bonaccini.

Accanto alle due figure elette, il terzo ravennate che farà parte della direzione nazionale sarà Michele de Pascale, in quanto presidente dell’Unione delle Province d’Italia.

“Ero partito questa mattina con la curiosità, il desiderio e la tensione che è giusto avere nei momenti importanti e l’assemblea nazionale del Partito Democratico era uno di quei momenti. Un giornata ricca di spunti e di passione per la nostra comunità politica ma anche per me personalmente perché, da questa sera, farò parte della direzione nazionale del Pd. Una grande sfida che mi riempie di orgoglio e di responsabilità” così Ranalli ha commentato la sua nuova carica.

“Un grande onore e molto orgoglio” ha invece scritto sul proprio profilo Facebook Andrea Corsini

“Entro per la prima volta nella squadra, guidata da Elly Schlein e da Stefano Bonaccini, che sono certo saprà condurre il Partito Democratico in una nuova fase politica, di rilancio e maggiore coraggio nell’affrontare le sfide e le complessità del momento.

Da parte mia, metterò come sempre il massimo impegno per dare un contributo fatto di proposte e concretezza.

Con l’orecchio ben appoggiato a terra, grazie al contatto quotidiano con le nostre comunità, e con l’obiettivo primario dell’unità del PD”.