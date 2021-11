Dopo le ultime trasferte nazionali, l’Orienteering manfredo si è avvicinato a casa per correre la sesta tappa del Circuito “Trofeo Emilia Romagna” organizzata dalla Polisportiva Circolo Dozza ASD nel centro storico di Bologna.

Meteo favorevole e temperature gradevoli hanno accompagnato gli atleti della Carchidio Strocchi nella prova a tecnica Sprint. La gara si sviluppava con partenza dal cuore del capoluogo regionale per dirigersi oltre la cinta muraria medioevale e poi concludersi dentro al Giardino del Cavaticcio. Il percorso, come da previsioni della vigilia, si è dimostrato alquanto veloce e senza tempi morti per studiare a lungo la cartina, come si conviene a questa specialità condotta sulla breve distanza.

I risultati sono stati più che buoni, anche se è mancato l’acuto di una vittoria per via di una concorrenza davvero agguerrita.

Nella categoria M35 Daniele Jabr è salito sul secondo più alto gradino del podio, mentre Marco Bussi col quarto posto si è avvicinato notevolmente alla zona medaglie. Validissima anche la settima piazza di Mattia Rontini fra gli Élite, una categoria difficile dove emergere tra i migliori assoluti in campo è compito arduo.