Serata da dimenticare per la Fenix caduta 1-3 in casa del Mosaico Ravenna. Le faentine giocano un match decisamente sottotono rispetto alle ultime prestazioni, ma le padrone di casa vincono con pieno merito.

“Sinceramente è una partita difficilmente commentabile – spiega coach Loris Polo –. Il risultato è giusto e non ho ancora capito se le abbiamo sottovalutate o se non siamo riusciti a reagire alle difficoltà: di sicuro è una sconfitta inaspettata visto che venivamo da ottime settimane dove avevamo mostrato il giusto spirito.

Il primo set lo abbiamo vinto pur non giocando bene, ma l’atteggiamento e gli sguardi delle giocatrici non lasciavano presagire nulla di buono. Nel secondo non siamo pervenute, mentre nel terzo abbiamo commesso errori incredibili e fatto scelte di gioco sbagliate anche quando eravamo avanti 24-22. Il quarto periodo è stato come il secondo, ovvero non lo abbiamo praticamente giocato.

Simili giornate capitano quando si allenano squadre giovane e l’unica ricetta è lavorare a testa bassa sin dal prossimo allenamento”.

Nel prossimo turno la Fenix giocherà in casa contro la Vtr Mar Pallavolo Rimini, match in programma sabato 11 febbraio alle 17.

Mosaico Ravenna – Fenix Faenza 3-1 (22-25; 25-14; 25-23; 25-16)

FAENZA: Ciavarra 4, Dall’oppio 14, Melandri 6, Rossi 2, Zoli 3, Enabulele 10, Gallegati 8, Ramponi 5, Rosetti (L1), Cavina (L2), Benedetti, Bartoli ne, Lazzarini ne, Valgimigli ne. All.: Polo