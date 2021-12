Da oggi, martedì 21 dicembre, a giovedì 20 gennaio, nell’ambito della zona al termine di borgo San Rocco fino a piazza Caduti – nel dettaglio via Molino, via Bastione, vicolo Bastione, via Romolo Ricci, piazza Anna Magnani, via Alfredo Baccarini, via Giuseppe Mazzini, via Nicolò Rondinelli, via De Tomai, via Corti alle Mura, via Sette Castelli, via Gaspare Pignata, via Carlo Matteucci – saranno in vigore i divieti di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore e di consumo di alimenti e bevande in genere, in bottiglie di vetro e lattine, in quanto contenitori potenzialmente atti ad offendere. I divieti saranno in vigore ovunque, ad eccezione che nelle aree di pertinenza degli “esercizi pubblici di somministrazione bevande”, “esercizi commerciali” e “attività artigianali del settore alimentare”.

Lo prevede un’ordinanza comunale contingibile e urgente, emanata sulla scorta di analoghi provvedimenti che, in altre zone della città, hanno consentito un positivo riscontro in termini di tutela della sicurezza urbana. Il periodo di validità è quello natalizio e post natalizio, in considerazione della previsione di un significativo aumento di persone presenti nella zona.

Sono ammesse deroghe in concomitanza con particolari eventi di interesse per la cittadinanza (feste di quartiere, ricorrenze, ecc.) previa autorizzazione del sindaco, sentito il comando di Polizia Locale di Ravenna.

L’ordinanza prevede anche il divieto di abbandono di bottiglie di vetro, lattine e contenitori in genere.