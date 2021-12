Aiutare giovani stranieri ad inserirsi a Ravenna: il racconto di Isabella, “mentore” di Jessica | VIDEO

Jessica è una ragazza nigeriana in Italia da qualche anno, insieme a suo figlio ospite di una struttura d’accoglienza del territorio. Isabella è la sua “mentore”, all’interno del progetto “Fianco a fianco” promosso da Refugees Welcome Italia e sostenuto da Unicef in collaborazione con il Comune di Ravenna.

I “mentori” sono ravennati che aiutano gli stranieri arrivati in città in un percorso di crescita personale e di inclusione sociale. Il progetto “mentoring” costituisce un pezzo importante dell’albo delle Famiglie Accoglienti, l’iniziativa del Comune che vuole coinvolgere i ravennati nei percorsi di accoglienza e le risposte da parte dei cittadini non sono mancate. Molte le iscrizioni all’albo, come Isabella che, oltre all’iscrizione ha deciso di iniziare in questi giorni il percorso con Jessica.