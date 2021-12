Ultime fatiche del 2021: domenica scorsa 19 dicembre i nuotatori delle categorie “Assoluti” erano in gara a Riccione per la fase regionale del Campionato nazionale a Squadre – Coppa “Caduti di Brema”, dove erano iscritte 30 società.

Ancora una volta si è messo in grande evidenza Michele Busa (classe 2001), vincitore nei 100 farfalla in 51”35, conquistando il record regionale assoluto in vasca corta, oltre che 4° nei 200 farfalla e 4° nei 50 stile libero.

In campo femminile sono da registrare gli ottimi quinti posti di Sofia Salaroli (2000) nei 200 farfalla e di Gaia Gionta (205) nei 100 rana.

La spedizione faentina a Riccione ha avuto anche i rilevanti apporti nel settore maschile di Mattia Gaddoni, Nicola Bruschi, Davide Ranieri, Filippo Rondinini, Filippo Franchi e nel settore femminile di Andrea Maltoni, Martina Venieri, Penelope Sangiorgi, Bianca Savelli, Rebecca Gondoni.

“Le classifiche sono a settori (femminile, maschile) e non sono ancora state pubblicate quelle dell’Emilia-Romagna – precisa l’allenatore Marco Fregnani -, ma dovremmo essere con entrambi i settori all’interno delle prime 10 società a livello regionale. Abbiamo finalizzato la preparazione di questa prima parte di stagione per i numerosi impegni di questo mese e in quest’ultimo appuntamento siamo riusciti a raccogliere ottimi risultati da tutti gli atleti. In particolare Michele Busa è riuscito a migliorarsi ulteriormente dopo gli ottimi risultati di inizio dicembre ai Campionati italiani Assoluti”.

Le gare dei nuotatori si fermano per la consueta pausa delle festività: il prossimo appuntamento sarà a fine gennaio a Bologna con i Campionati ragionali Assoluti.

Nella pallanuoto la squadra Under 16 del Centro Sub Nuoto Faenza ha affrontato domenica scorsa la forte De Akker Bologna, nell’ambito della 2^ giornata del girone 2 del Campionato regionale di categoria con la formula dei concentramenti. I ragazzi di coach Piero Calderoni, impegnati alla piscina “Sterlino” di Bologna, sono stati battuti col risultato di 6 a 13, dando però del filo da torcere al quotato team felsineo. “Hanno giocato senza soggezione al cospetto di avversari complessivamente più grandi di età in una squadra già ben rodata – commenta Max Moretti, responsabile del Settore -. Per questo valuto positivamente la sconfitta, perché i nostri giocatori sono un bel gruppo affiatato che apprende gli insegnamenti in allenamento e sa incamerare esperienza nel confronto con gli altri team”.

La seconda giornata ha visto anche questi risultati: President Bologna-Sterlino Bologna 20 a 3; Riccione-Rari Nantes Bologna 6 a 15; Ravenna in turno di riposo. La classifica: President Bologna e Rari Nantes Bologna 6 punti; De Akker Bologna e Sterlino Bologna 3; Faenza, Ravenna e Riccione 0. De Akker e Ravenna una partita in meno. Le gare della terza giornata sono programmate per domenica 23 gennaio ancora alla piscina “Sterlino” di Bologna, ma i faentini saranno di riposo. Gli Under 16 del Centro Sub Nuoto Club 2000 torneranno in acqua solo alla quarta giornata, che al momento è in calendario per domenica 6 febbraio in un impianto da definire: avranno di fronte la President Bologna.