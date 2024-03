“Ben 19 associazioni di volontariato hanno consegnato all’amministrazione comunale di Fusignano un documento di partecipazione condiviso sulla nuova Casa della Comunità, elaborato col supporto di AUSL e dei Servizi Sociali della Bassa Romagna – lo annunciano il sindaco Nicola Pasi e Valentina Modena, assessore alle politiche sociali e sanitarie a Fusignano – Agis, Aido, Anfass, Anpi, Auser, Brainstorm, Caritas, Centro Sociale Zaffagnini, Comitato Italiano Femminile, Cittadinanza Attiva, Giro della Romagna.net, Protezione Civile, IOR, Lilt, Museo Romagna Air Finders, Nuovo Circolo Fotografico, Pro Loco, Percorso Rosso, SPI CGIL hanno firmato il documento martedì 12 marzo nella sala del consiglio alla presenza della giunta comunale.

“Oggi le associazioni di volontariato, di impegno sociale, culturale e sportivo, con la sottoscrizione e la consegna di questo documento di partecipazione, hanno raggiunto un importante traguardo – sono le parole di Elisabetta Rimini di Cittadinanza Attiva -. Traguardo che è al contempo nuova partenza. Traguardo perché siamo riusciti a condividere un’idea di salute, che supera il concetto sanitario dello star bene, volgendo lo sguardo ad una ricerca di un benessere oltre che fisico anche mentale e sociale. Un benessere che deve affondare solide radici in stili di vita salutari, in attività di socializzazione, in opportunità di incontri che possano contrastare solitudini e disagi. Partenza perché ora iniziamo ad affrontare la fase operativa. Dobbiamo fare i fatti. Crediamo fortemente che le Associazioni, lavorando sinergicamente, possano migliorare il benessere dei cittadini tutti e specialmente dei più fragili. Crediamo fortemente che le iniziative di socializzazione, le occasioni di incontri, le attività di svago, le iniziative di informazione, le occasioni di movimento e sportive possano contribuire a contrastare tendenze individuali all’isolamento.

La conoscenza reciproca dei volontari di Fusignano, la semplicità con cui riusciamo a lavorare insieme, la predisposizione ad aiutarci e integrarci fra Associazioni, il ritrovarci ad operare in cooperazione per raggiungere un obiettivo comune, – siano le iniziative per la Festa della Patrona dell’8 Settembre, per le festività Natalizie o per le sere d’estate -, ci vede rispondenti alle convocazioni del Comune, dove ogni associazione mette a disposizione ciò che riesce a proporre e a fare. Questo conoscerci, più come cittadini-attivi, cittadini volontari piuttosto che come appartenenti all’una o all’altra Associazioni, è una realtà non così comune e sicuramente una forza positiva, che riesce a far la differenza sulla capacità di realizzare iniziative in questa nostra Comunità”.

Sabato 16 marzo, dalle 9 alle 13 si terrà l’inaugurazione della Casa della Comunità di Fusignano nei locali dell’ex ospedale in via Monti 13. Il programma prevede alle ore 9 la visita ai servizi: medicina di gruppo; ambulatorio pediatrico; sanità pubblica; servizio infermieristico; assistenza domiciliare; infermiere di famiglia o comunità; fisioterapia; medicina dello sport; servizio sociale; progetto DAMA. Alle ore 10,30 alla cerimonia di inaugurazione: interverranno il sindaco Nicola Pasi; Luca Piovaccari per l’Unione dei Comuni; Federica Boschi per la direzione AUSL Romagna; Cinzia Badiali per la Regione Emilia Romagna. Don Claudio Bolognesi impartirà la benedizione e porterà il saluto della parrocchia arcipretale di San Giovanni Battista di Fusignano. Alle 11,30 visita ai servizi Casa della Comunità guidati dai volontari delle associazioni cittadine.