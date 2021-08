Omicidio Ilenia Fabbri: il 18 ottobre al via il processo a Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri

Sarà il 18 ottobre l’inizio del processo a Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri accusati di aver orchestrato l’assassinio di Ilenia Fabbri, uccisa a Faenza il 6 febbraio scorso nella sua abitazione in via Corbara.

Secondo le indagini della polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna, Barbieri, che ha confessato di essersi intrufolato nella casa di Ilenia e di averla assassinata, fu assoldato da Claudio Nanni per uccidere l’ex moglie. Il movente sarebbe da far risalire alla causa civile in corso fra i due ex compagni.