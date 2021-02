Omicidio di Ilenia Fabbri: lunghe verifiche della polizia nell’appartamento. La figlia Arianna porta un mazzo di fiori

Sono ancora in corso da questa mattina alle 11.30 le nuove verifiche della polizia nell’abitazione di Ilenia Fabbri in via Corbara a Faenza. Gli agenti delle Scientifica sono alla ricerca degli elementi che possano dare una svolta alle indagini. In campo squadre di Ravenna, Bologna e Roma. Qualcosa dall’appartamento sembra essere stato prelevato, ma nessuna informazione è trapelata da parte degli organi investigatori. Nella giornata di mercoledì domina il silenzio. Nel frattempo è stato concesso il nullaosta per il funerale di Ilenia Fabbri.