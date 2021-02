Il Circolo “A.Saffi” di San Michele si illumina con il tricolore per celebrare la Repubblica Romana e i 100 anni di attività della sede

Alle ore 18 di ieri sera il Circolo repubblicano “A.Saffi” di San Michele è stato illuminato con i colori del tricolore in occasione delle celebrazioni legate alla Repubblica Romana ma anche per festeggiare i 100 anni di attività della storica sede, fondata nel 1920. All’iniziativa hanno preso parte anche Giannantonio Mingozzi ed Eugenio Fusignani, che hanno ricordato l’importanza dei valori insiti nell’esperienza della Repubblica Romana e il ruolo che rivestono i circoli per i territori, ora chiusi per via delle misure restrittive legate alla pandemia.