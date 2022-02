Omicidio di Ilenia Fabbri: l’avvocato della figlia conferma la richiesta di 2 milioni di euro di risarcimento | VIDEO

Due milioni di euro di risarcimento per Arianna Nanni. L’avvocato Veronica Valeriani, nella sua requisitoria, conferma la richiesta già presentata ad inizio dibattimento, suffragando la richiesta di ergastolo sia per Claudio Nanni, sia per Pierluigi Barbieri presentata dalla Procura. L’avvocato Valeriani ha chiesto anche il dissequestro della casa di via Corbara, un tempo al 99% di proprietà di Ilenia Fabbri e all’1% di Claudio Nanni e ora di proprietà al 99% di Arianna Nanni. La ragazza, infatti, lascerà l’appartamento di via Manzuta e si troverà senza casa. Sulla decisione la corte si è riservata di decidere. Ma la casa è solo l’ultima parte dell’inferno che la giovane vive quotidianamente, ha descritto l’avvocato Valeriani. Arianna, ha detto la legale, è da considerare un’orfana, di madre, ma anche di padre, una seconda vittima nel caso di omicidio.