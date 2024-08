Milena Baldassarri chiude la sua seconda olimpiade all’ottavo posto. A Tokyo la ginnasta ravennate si era classificata sesta, miglior risultato mai ottenuto da un’italiana (fino al terzo posto conquistato oggi da Sofia Raffaeli, nonostante due importanti errori)

23 anni da compiere ad ottobre, atleta del Gruppo Aeornautica, Milena Baldassarri era arrivata alla finale individuale del concorso all-around individuale di ginnastica ritmica col nono punteggio. 129.250 ottenuto durante le qualificazioni.

La prova alla finale è invece terminata con un punteggio complessivo di 129.700.

Apprezzata più volte per l’eleganza in pedana, Baldassarri ha ottenuto 32.600 al cerchio e

33.150 alla palla. Ottava a metà della finale, la ravennate ha proseguito con un 32.500 alle clavette e con un 31.450 al nastro.

La gara è stata vinta dalla tedesca Varfolomeev con 142.850, argento alla bulgara Kaleyn con 140.600. 136.300 invece il risultato di Raffaeli.

“Sono contentissima di questa finale, perché ho concluso tutti e quattro gli esercizi senza errori. Ho migliorato di una posizione rispetto a ieri, quindi sono super contenta” ha dichiarato Milena Baldassarri a fine gara. “Sono contentissima poi di aver condiviso con Sofia Raffaeli questa sua giornata di gloria”.

Baldassarri non ha chiuso la porta ad un’eventuale partecipazione olimpica a Los Angeles fra quattro anni. Dopo Tokyo, la ginnasta aveva escluso la sua partecipazione a Parigi, salvo poi ripensarci. Per questo motivo, al termine della finale francese, non ha voluto sbilanciarsi sul suo futuro.