Legambiente a sostegno dell’eolico offshore di Ravenna e Rimini

Legambiente sostiene i progetti dei parchi eolici al largo delle coste di Ravenna e Rimini. Durante la conferenza stampa di presentazione dei dati sull’inquinamento dei mari di Golletta Verde, Legambiente ha sottolineato l’importanza dei due progetto per la transizione ecologica e l’abbandono delle fonti fossili. I due parchi sono stati fortemente criticati in questi mesi, ma per il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, si tratta di opere fondamentali.

Il progetto eolico offshore ravennate è costituito da due gruppi di turbine, da 25 e da 50 pale. A 22 Km dalla costa di Lido di Classe dovrebbero sorgere 25 pale da 170m di altezza, con un rotore di diametro 260 m, in grado di produrre energia per 80 mila persone. Le pale avranno a fianco un impianto fotovoltaico galleggiante. A 26 Km dalla costa di Porto Corsini invece dovrebbero essere collocate 50 turbine eoliche alte 170m, con un rotore di diametro di 260m, e una potenza doppia, 400 MW.