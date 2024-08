Niente medaglia di bronzo a Parigi 2024 per gli azzurri della pallavolo. La squadra allenata da Ferdinando De Giorgi ha perso la finale per il terzo posto contro gli Usa per 3-0 (25-23, 30-28, 26-24). Si conclude così l’olimpiade di Alessandro Bovolenta. Il ravennate non è sceso in campo, ma continua a maturare all’interno del gruppo della nazionale maggiore, dove è entrato nel 2023, esordendo ufficialmente contro il Belgio durante il Campionato Europeo, quando mise a sego il punto conclusivo della partita. In quella competizione, l’Italia ottenne il secondo posto, sconfitta in finale dalla Polonia, dopo aver ottenuto il successo in semifinale contro la Francia. A Parigi gli scontri diretti contro le due potenze europee si sono ribaltati. La partita contro la Polonia, nel girone di qualificazione, è stata vinta, mentre la Francia si è aggiudicata la semifinale olimpica.