Hera sta portando avanti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ravenna, un importante progetto che vedrà il rinnovo del sistema di raccolta rifiuti presso la zona artigianale di Ponte Nuovo.

Dal 30 novembre, infatti, la raccolta stradale dei rifiuti urbani sarà trasformata in ‘porta a porta integrale, sistema che aiuterà a migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali e il decoro urbano. Il sistema di raccolta domiciliare integrale prevede la raccolta a domicilio di tutte le tipologie di rifiuti: organico (lo scarto di cucina e di giardinaggio), carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato in giorni e orari prestabiliti.

Le utenze complessive interessate dal nuovo servizio sono 72, di cui 55 non domestiche: da ottobre personale incaricato da Hera (identificabile da apposito tesserino di riconoscimento) consegnerà a tutte le attività i contenitori definiti in base alla tipologia di utenza e alle verifiche effettuate.

L’obiettivo del progetto è di aumentare la raccolta differenziata per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: attualmente nel territorio comunale di Ravenna la percentuale di raccolta è del 60%, mentre l’obiettivo da raggiungere è il 70%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti.

Gli incontri serali e la campagna informativa per coinvolgere tutte le utenze

Hera ha inviato una lettera a tutte le attività coinvolte per informarle sugli obiettivi da conseguire, le novità di servizio introdotte e invitarli al meeting virtuale da seguire via computer o cellulare oggi, giovedì 24 settembre, dalle 18.30 alle 20. Per partecipare è necessario inviare una e-mail a differenziataravenna2021@gruppohera.it, indicando nel testo nome, cognome, quartiere e nell’oggetto “Incontro 24/09/20”. In risposta alla mail sarà inviato il link per seguire l’incontro sul computer o sul cellulare.

Sconti grazie a compostiere e concimaie

Inoltre, presso i centri di raccolta è possibile ritirare gratuitamente la compostiera, per ridurre i rifiuti prodotti. La compostiera consente di trasformare il rifiuto organico in terriccio per migliorare la fertilità del terreno che si può quindi riutilizzare a Km0. L’utilizzo della compostiera o di una concimaia, al posto del servizio di raccolta del rifiuto organico, inoltre dà diritto a sconti significativi sulla bolletta TARI (5 o 10 euro rispettivamente per abitante/anno).

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero verde dedicato 800.862.328 o scrivere alla mail dedicata differenziataravenna2021@gruppohera.it; agli stessi canali di contatto e alla stazione ecologica è possibile richiedere contenitori dedicati, ad esempio per nuclei familiari numerosi, o per esigenze particolari certificate.

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – su www.ilrifiutologo.it.