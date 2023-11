Dopo la riapertura, le corse verranno regolate da un sistema di allerta all’avanguardia, messo a punto per questa specifica esigenza, che monitorerà i punti critici sulla tratta al fine di garantire la sicurezza dei viaggiatori. Quindi, in caso di condizioni meteo avverse con allerta ARANCIONE o ROSSA e/o la registrazione, da parte del nuovo sistema di allerta frane, di criticità lungo la tratta, le corse in programma previa comunicazione all’utenza verranno interrotte. Tale comunicazione potrebbe essere data anche con cinque/sei ore di anticipo.