Tragedia questa mattina in via Cismon a Ravenna, verso mezzogiorno la figlia ha trovato morta sul pavimento la mamma 82enne nella sua abitazione. Si esclude al momento la morte per suicidio o violenta dopo le prime indagini del PM Francesco Coco e dal medico legale. Sul posto erano intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia di Stato