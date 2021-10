Nuovi contributi per l’affitto per aiutare persone e famiglie in difficoltà | VIDEO

Nuovi contributi per l’affitto. Arrivano in provincia di Ravenna nuovi fondi che saranno destinati ad aiutare le famiglie e le persone in difficoltà economica, che non hanno più un reddito o che lo hanno visto tagliato in maniera consistente, anche a causa della pandemia, e che per questo non riescono a pagare l’affitto dell’abitazione in cui vivono. 1.606.432 euro la cifra destinata dalla Regione Emilia-Romagna al territorio ravennate che consentirà a Comuni e Unioni di Comuni di proseguire con l’assegnazione dei contributi – fino a tre mensilità, per un tetto massimo di 1.500 euro – attraverso lo scorrimento delle graduatorie già formate ad aprile quando vennero stanziati altri contributi. Sono complessivamente in tutto il territorio emiliano-romagnolo 51.981 le domande ritenute valide con il bando dei mesi scorsi, ma che devono essere dichiarate effettivamente ammissibili, dopo la conclusione della fase istruttoria in capo ai Comuni