Nuova tragedia della strada, un incidente mortale sulla Classicana. Vittima un uomo di 46 anni che stava percorrendo la statale 16 in sella alla propria moto. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’immissione sull’Adriatica, sulla corsia nord. La dinamica di quanto avvenuto non è ancora chiara. Sarà compito della Polizia Stradale di Ravenna ricostruire le cause dell’incidente e capire se sono coinvolti altri veicoli. L’uomo è stato sbalzato di sella dalla moto per cause in corso di accertamento. La chiamata di soccorso alla centrale operativa è arrivata intorno alle 15.45. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale sanitario con ambulanza e auto medica, ma ogni tentativo di salvare la vita al 46enne è risultato inutile.

La corsia nord è stata chiusa al traffico.