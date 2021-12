Nuova manifestazione del Movimento 3V ai Giardini Pubblici | VIDEO

Nuova manifestazione del Moviemento 3V ai Giardini Pubblici di Ravenna. “Facciamo rete” il titolo dell’iniziativa promossa nei giorni scorsi via internet. La manifestazione rientra all’interno di una serie di appuntamenti che in queste settimane il Movimento organizzerà in alcune città, fra le quali soprattutto Massa, Pistoia e Padova. Non si è parlato solo di campagna vaccinale e green pass. L’ex consigliere comunale e candidato sindaco Emanuele Panizza ha affrontato alcuni temi al centro della discussione ravennate in questi giorni, come l’inizio dei lavori del Parco Marittimo a Marina di Ravenna.

Scarsa tuttavia la partecipazione all’appuntamento di Ravenna. L’incontro d’altronde si è tenuto mentre contemporaneamente un corteo contrario alle attuali disposizioni di contrasto alla pandemia attraversava le vie della città nella zona di via Faentina scortato dalle forze dell’ordine.